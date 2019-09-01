مصر | آخر جروجه له.. ضبط المتهم الثاني في واقعة "طفل البالوعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر جروجه له.. ضبط المتهم الثاني في واقعة "طفل البالوعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على المسئول عن مراقبة الشبكات الخاصة بالصرف الصحى بحي العمرانية، المتهم الثانى، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة مصرع الطفل "ياسين" إثر سقوطه، ببالوعة الصرف الصحى بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط طفل داخل إحدي بالوعات الصرف الصحي، عقب خروجه صحبة والدته من نادي الطالبية الرياضي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد اللع رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل ياسين عماد توجه صحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج الطفل من البالوعة بعد مرور ما يقرب من ساعة على سقوطه بداخلها، وتم نقله إلى المستشفى وتبين وفاته متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت الإستماع إلى أقوال كلا من سئولى الصرف الصحى، وشبكات الصرف بحي العمرانية.

وأمرت بحبس مدير شبكات الصرف الصحي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات جدد حبسه 15 يوما أخرين، على ذمة القضية.

سرقا 7 كيلو ذهب.. تفاصيل سقوط عصابة الشقيقين في كرداسة



كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سرقة 7 كيلو ذهب من سيارة بنطاق مركز كرداسة، وتبين أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من صبحى.م. ا. م، 42 سنة، تاجر مصوغات، بإكتشافه كسر الزجاج الخلفى للسيارة خاصته وسرقة حقيبة تحوى بداخلها كمية من المصوغات الذهبية تزن 7 كيلو جرام تقريبًا.

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وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، أسفرت عنه جهود فريق البحث بأن وراء إرتكاب الواقعة كلا من حسام.ق. م. م، 32 سنة، شقيقه مصطفى، 36 سنة، عاطل، وتم ضبطهما تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأسكندرية، وبحوزتهما مبلغ مالى 45 ألف جنية، 15 هاتف محمول، 3 جهاز لاب توب، وبإرشادهما تم ضبط المصوغات الذهبية المشار إليها.

وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفوا بإرتكابهما 7 جرائم سرقة أخرى مماثله، قررا أن أجهزة اللاب توب المضبوطه بحوزتهما أثناء ضبطها خاصين بالواقعتين الرابعة والسابعة، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية التي تم سرقتها وتخلصهما من الأوراق الشخصية الخاصة بالمبلغين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل جديدة حول العثور على رضيع أمام مسجد في البدرشين

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة القبض على شخصين لاتهامهما بإلقاء طفل رضيع أمام أحد المساجد بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن المتهمين قررا خلال التحقيقات بعثورهما على الطفل الرضيع بالزراعات، وحملاه من الزراعات، وقاما بوضعه أمام المسجد.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهمين بإلقاء الطفل الرضيع المعثور عليه أمام أحد المساجد، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من الأهالي بعثورهم على طفل رضيع، أمام أحد المساجد بدائرة المركز.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى مرتكبي الواقعة، وبإعداد قوة أمنية تمكن المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، والقوة المرافقة له، من القبض عليهما، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، لمناقشتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.