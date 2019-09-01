أخبار مصر | للمرة الأولى.. تصدير 11 ألف طن منجنيز للصين بميناء سفاجا

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كما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 115 شاحنة و37 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة،الحرية،النوى اكسبريس وعلى متنهم 92 شاحنة و9 سيارات.
كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 26 شاحنة و6 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 124 شاحنة و36 سيارة بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 76 سيارة واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحرية2.
تعرف على المستندات المطلوبة والمتعلقة بالتوريدات البحرية في موانئ البحر الأحمر
إذا كنت من عملاء موانئ البحر الأحمر وتسعى لمزاولة نشاط التوريدات البحرية.
أصل السجل التجاري أو مستخرج رسمي منه موضحا به النشاط المطلوب ورأس المال بشرط ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة ( للنشاط الواحد ).
أصل صحيفة حالة جنائية حديثة للأشخاص، ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول بالنسبة للشركات.
تقديم ما يفيد العنوان الدائم لمقر طالب الترخيص والمستندات الدالة على ذلك ( صورة من عقد الايجار الخاص بالشركة ).
أصل شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بعدم الإدانة بحكم فى احدى جرائم التهرب الجمركى.
يلزم طالب الترخيص بتقديم لائحة بأسعار الخدمات التى يؤديها للعملاء وأى تعديلات تطرأ علىها كتابة الى هيئة الميناء لجنة التراخيص.
تقديم ما يفيد العضوية بغرفة الملاحة.
التزام طالب الترخيص قبل بدء النشاط على نفقته الخاصة بالربط الالكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الالكترونية المطبقة بالميناء.
يلتزم طالب الترخيص بسداد المبالغ الاتية:-
مدة الترخيص
3 سنوات
مقابل اصدار الترخيص تجديده
3000 جنيه مصرى
مقابل الانتفاع بالترخيص
3000 جنيه سنويا بزيادة قدرها 7 % سنويا
مبلغ التأمين
10000 جنيه نقدا خطاب بنكى
اما فى حالة تجديد الترخيص فيضاف الى الشروط السابقة ما يلى: -
تقديم طلب الرغبة فى التجديد قبل نهاية مد ة الترخيص بثلاثة اشهر على الاقل.
تقديم حجم عمل سنوى تفصيلى عن الفترة المنتهية من التوكيلات الملاحية التى ادى المرخص له الخدمة اليهم مع مراعاة انه سيتم الغاء الترخيص فى حالة عدم مزاولة النشاط لمدة سنة متصلة.
يؤدى طالب الترخيص مبلغ 3000 جنيه مقابل تجديد الترخيص بالاضافة الى مقابل الانتفاع بالترخيص السنوى بزيادة 7% سنويا.