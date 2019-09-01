أخبار مصر | للمرة الأولى.. تصدير 11 ألف طن منجنيز للصين بميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى.. تصدير 11 ألف طن منجنيز للصين بميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 11 ألف طن منجنيز و357 شاحنة بضائع و164 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة أول شحنة منجنيز على متن السفينة AROMA 2 وعليها 11 ألف طن منجنيز متجهة للصين.

كما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 115 شاحنة و37 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة،الحرية،النوى اكسبريس وعلى متنهم 92 شاحنة و9 سيارات.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 26 شاحنة و6 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 124 شاحنة و36 سيارة بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 76 سيارة واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحرية2. كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 26 شاحنة و6 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 124 شاحنة و36 سيارة بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 76 سيارة واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحرية2. تعرف على المستندات المطلوبة والمتعلقة بالتوريدات البحرية في موانئ البحر الأحمر إذا كنت من عملاء موانئ البحر الأحمر وتسعى لمزاولة نشاط التوريدات البحرية.

تقدم لك بوابة "الخليج 365" الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق هذا النشاط، طبقا لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والتي تتطلب تقديم ما يلي:

القيد بالسجل ( الأعمال المهن ) المعد لهذا الغرض بالهيئة.

أصل السجل التجاري أو مستخرج رسمي منه موضحا به النشاط المطلوب ورأس المال بشرط ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة ( للنشاط الواحد ).

شهادة من المحاسب القانوني تؤكد قيمة رأس المال المنصوص عليه بالسجل التجاري. أصل صحيفة حالة جنائية حديثة للأشخاص، ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول بالنسبة للشركات.

صورة من البطاقة الضريبية موضحا بها النشاط المطلوب وسداد الضرائب عن آخر عام.