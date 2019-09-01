أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد ميناء الإسكندرية ومحطة متعددة الأعراض برصيف 55

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد ميناء الإسكندرية ومحطة متعددة الأعراض برصيف 55 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال الميناء.

كما تفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وتقدر تكلفة المحطة الأولية ٦.٨ مليارات جنيه، حيث تابع مدبولي معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة.

واستمع "مدبولي" لشرح حول المحطة حيث يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسيكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار.