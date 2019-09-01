أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد كوبري ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي بمنطقة باب 54

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد كوبري ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي بمنطقة باب 54 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54.

واستمع "مدبولي" لشرح حول المشروع الذي سيساهم فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلي الدولي ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة.

ووجه "مدبولي" بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات خاصة بهذه الأعمال للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.