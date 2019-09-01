أخبار مصر | السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي‎ ويدعوه لزيارة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي‎ ويدعوه لزيارة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بالكويت، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربا عن تقدير مصر رئيساً وحكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين.

الزيارة الثالثة للسيسي إلى الكويت

المعروف زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، هى الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014؛ حيث كانت الزيارة الأولى في 5 يناير 2015، بينما كانت الزيارة الثانية في 7 مايو 2017، استكمالا للزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، والتي تستهدف النهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.

وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة نسبة إلى توقيتها، نظرا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك؛ للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التى تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.

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ويقدم "الخليج 365 بعض الأرقام التي تؤكد حجم الاستثمارات بين مصر والكويت :-