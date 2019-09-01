أخبار مصر | الحكومة: الانتهاء من إنشاء وصلة ربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: الانتهاء من إنشاء وصلة ربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم، خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية، بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بطول 5 كم، واستمع إلى شرح حول المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه ويتبقى فقط اتمام أعمال الكهرباء وساحة اللواري، ومن المقرر الانتهاء من المشروع والمنشآت الملحقة به في أكتوبر المقبل.

وأشار وزير النقل، إلى أن هذه الوصلة المباشرة تعدُ أحد أهم المشروعات العاجلة التي تهدفُ لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية، واستيعاب زيادة الحركة بميناء الدخيلة، وتسهم الوصلة الجديدة في نقل الحركة من الميناء والمنطقة الصناعية الملاصقة له، والتي تصل إلى 3500 شاحنة يومياً حالياً، ومتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات، إلى الطريق الدولي الساحلي مباشرة، دون المرور بالمناطق والكتل السكنية.