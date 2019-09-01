أخبار مصر | السيسي يستقبل نائب رئيس الوزراء الكويتي.. ويعرب عن ارتياح مصر لتطابق مواقف البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بالكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول بحث تطورات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس ارتياح مصر لتطابق مواقف البلدين بشأن دعم العمل العربي المشترك خلال المرحلة الراهنة التي تفرض تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية بأسرها، وتستوجب تعزيز وحدة الصف العربي للتغلب على التحديات الجسام والمخاطر المحدقة التي تواجهها بعض دول المنطقة.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في العالم العربي، وجهودها في دعم التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة الدول ويصون مقدرات شعوبها.

الزيارة الثالثة للسيسي إلى الكويت

المعروف زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، هى الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014؛ حيث كانت الزيارة الأولى في 5 يناير 2015، بينما كانت الزيارة الثانية في 7 مايو 2017، استكمالا للزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، والتي تستهدف النهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.

وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة نسبة إلى توقيتها، نظرا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك؛ للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التى تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.

ويقدم "الخليج 365 بعض الأرقام التي تؤكد حجم الاستثمارات بين مصر والكويت :-

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