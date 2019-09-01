أخبار مصر | السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامة سيادته بالكويت، السيد/ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها سيادته لدولة الكويت الشقيقة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما على المستوى البرلماني، حيث أكد السيد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيداً سيادته في هذا الإطار بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدور المقدر الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.