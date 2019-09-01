أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد تطوير طريقي الكافوري- برج العرب وسيدي كرير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تطوير طريقي الكافوري / برج العرب وسيدي كرير / المطار بطول بطول 28.5 كم ليصبح بعرض 48.5 متر.

ويتضمن الطريق 5 حارات مرورية لكل اتجاه تضم 3 حارة رئيسي و2 حارة خدمة بدلا من 2 حارة مرورية لكل اتجاه بتكلفة 705 مليون جنيه.

واستمع "مدبولي" لشرح حول تطوير الطريق حيث يتضمن الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم إنشاء طريق خدمة فى الإتجاهين بواقع حارتين مروريتين.

ويضم كوبريين مشاه أمام استاد برج العرب وأمام إحدى الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق.

وتوفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.

ويدخل الطريق ضمن خطة وزارة النقل لتطوير محاور النقل التنموية غرب، ويحقق الربط بين طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير يسهل حركة المرور المتجهه إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة باب 54.

واستمع "مدبولي" إلى شرح حول أعمال تنفيذ وصلة ربط المحور بالطريق الساحلي الذي سيساهم في حل الاختناقات المرورية غربي الإسكندرية، ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا.

ووجه "مدبولي" بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.

ويذكر أن المشروع سيساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان ويقضى على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.