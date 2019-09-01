أخبار مصر | أهم ما جاء بالصحف المصرية اليوم الأحد 1 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم ما جاء بالصحف المصرية اليوم الأحد 1 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدد من اللموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي حيث ألقت الضوء علي وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، حيث أنه من المرتقب أن تشهد زيارة الرئيس السيسي للكويت نشاطا مكثفًا، وستتناول المباحثات دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما أبرزت الصحف توقيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو، لتنال مصر بموجبها عضوية مدرسة علوم الفضاء الدولية، التي أنشأتها الجامعة اليابانية.



ونقلت الصحف عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الاتفاقية ستمكن مصر من استضافة أساتذة وخبراء يابانيين لتدريب علماء الفضاء المصريين والأفارقة بوكالة الفضاء الإفريقية، والتي وقع الاختيار على مصر لاستضافتها، وإيفاد علماء وباحثين مصريين وأفارقة إلى اليابان للحصول على دورات تدريبية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.



وألقت الصحف الضوء على إعلان وزارة التخطيط مستهدفات خطة التنمية المستدامة للنمو السكاني لعام 20192020، وأشارت إلى تأكيدها أن خطة التنمية المستدامة حرصت على إدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية منوهة إلى ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.



وأضافت أن الخطة تضمنت آليات البرامج الرامية للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة.



وفي سياق آخر، ذكرت الصحف أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد تنطلق رسميًا اليوم، ليكتمل أداء هيئات إدارة المنظومة لتوفير الخدمات العلاجية الطبية لـ920 ألف مواطن فى المحافظة.

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وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كشفت تسجيل 400 ألف مواطن بورسعيدي، أي قرابة 45% من السكان فى المحافظة، لينتفعوا بخدمات المنظومة الجديدة التى تتمتع بأعلى درجات الجودة.



ومن جهة أخرى، نوهت صحف الأحد إلى أن وزارة التضامن وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارًا من اليوم لـ 4.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.



وأشارت الصحف إلى إعلان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن المحاور التي سيتضمنها مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، ونقلت الصحف عن الوزيرة نبيلة مكرم، أن المؤتمر في نسخته الخامسة تم تخصيصه لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية، ويعقد بالتعاون مع كل من وزارتي الاستثمار، والتخطيط، ويعد دعوة للمصريين بالخارج من أجل الاستثمار في وطنهم.



حققت هيئة قناة السويس 49.1 مليار جنيه إجمالي إيرادات مقومة بالجنيه المصري خلال النصف الأول من العام الجارى وحتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 49.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن شهر مايو الماضى سجل أعلى إيرادات للهيئة بلغت 8.6 مليار جنيه في حين يعد شهر فبراير، أقل الأشهر فى الإيرادات بقيمة 7.6 مليار جنيه.



وبلغت إيرادات شهر يناير 2019 نحو 8.4 مليار جنيه، و7.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و8.4 مليار جنيه في شهر مارس، و8.3 مليار جنيه في أبريل، و8.6 مليار جنيه في مايو، و7.8 مليارات في يونيو الماضي.

