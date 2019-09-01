أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد أعمال تنفيذ محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد أعمال تنفيذ محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة باب 54.

واستمع "مدبولي" إلى شرح حول أعمال تنفيذ وصلة ربط المحور بالطريق الساحلي الذي سيساهم في حل الاختناقات المرورية غربي الإسكندرية، ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا.

ووجه "مدبولي" بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.

ويذكر أن المشروع سيساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان ويقضى على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.