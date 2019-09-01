أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل الإسكندرية لتفقد مينائي الدخيلة والإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصل الإسكندرية لتفقد مينائي الدخيلة والإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل قبل قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الإسكندرية حيث سيقوم بتفقد مينائي الدخيلة والإسكندرية وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات وتطوير الموانئ.
ومن المقرر أن يتفقد مدبولي أعمال تطوير الموانئ بالإسكندرية والدخيلة للوقوف على آخر اعمال التنفيذ، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية.
ميناء الدخيلة هو أحد موانئ مدينة الإسكندرية في مصر ويعتبر الميناء الثاني من حيث الحجم في المدينة بعد ميناء الأسكندرية.
يقع الميناء في منطقة الدخيلة الواقعة غرب مدينة الأسكندرية، وشغل موقع الميناء سابقا قاعدة الدخيلة الجوية حتى العام 1980 ودخل حيز الخدمة بدأ من العام 1986، ويتصل الميناء بطريق مباش يؤدي لطريق مصر - إسكندرية الصحراوي ويصل إليه خط للسكة الحديد.
وميناء الإسكندرية الشرقي أحد أقدم الموانئ في العالم حيث تم بناء أولى إنشاءاته في العام2000ق.م. في قرية راكودة القديمة لخدمة المناطق الساحلية في جزيرة فاروس (الآن منطقة راس التين بالمدينة). ويحده من الغرب خليج الأنفوشي.
ومياه الميناء الشرقي ضحلة وترسو به قوارب صيد ويخوت والآخر هو الميناء الغربي وهو مايعرف بشكل رئيس بـ«ميناء الإسكندرية البحري».
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إحباط محاولة تهريب 2 مليون قرص مكملات غذائية عبر ميناء الإسكندرية
أحبطت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية محاولة تهريب قرابة 2 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر محظور دخولها للبلاد.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام ( إحدى السيدات – مقيمة ببورسعيد) بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل) داخل (حاوية)، وأخفت ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط (عدد 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف قرص مكملات غذائية مختلفة الأنواع - عدد 1.000.000 مليون عبوة من مستحضرات التجميل منتج نهائى مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ومحظور دخولها البلاد بالمخالفة للقانون).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.