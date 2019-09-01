أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل الإسكندرية لتفقد مينائي الدخيلة والإسكندرية

وصل قبل قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الإسكندرية حيث سيقوم بتفقد مينائي الدخيلة والإسكندرية وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات وتطوير الموانئ.

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي أعمال تطوير الموانئ بالإسكندرية والدخيلة للوقوف على آخر اعمال التنفيذ، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية.

ميناء الدخيلة هو أحد موانئ مدينة الإسكندرية في مصر ويعتبر الميناء الثاني من حيث الحجم في المدينة بعد ميناء الأسكندرية.

يقع الميناء في منطقة الدخيلة الواقعة غرب مدينة الأسكندرية، وشغل موقع الميناء سابقا قاعدة الدخيلة الجوية حتى العام 1980 ودخل حيز الخدمة بدأ من العام 1986، ويتصل الميناء بطريق مباش يؤدي لطريق مصر - إسكندرية الصحراوي ويصل إليه خط للسكة الحديد.

وميناء الإسكندرية الشرقي أحد أقدم الموانئ في العالم حيث تم بناء أولى إنشاءاته في العام2000ق.م. في قرية راكودة القديمة لخدمة المناطق الساحلية في جزيرة فاروس (الآن منطقة راس التين بالمدينة). ويحده من الغرب خليج الأنفوشي.

ومياه الميناء الشرقي ضحلة وترسو به قوارب صيد ويخوت والآخر هو الميناء الغربي وهو مايعرف بشكل رئيس بـ«ميناء الإسكندرية البحري».

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