شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالكويت (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل. تأتى زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وهى الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014 في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.

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