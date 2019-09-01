شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي أمير الكويت ويعقدان جلسة مباحثات موسعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تعقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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