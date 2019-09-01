شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه الشكر للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على احتضان الجالية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الشيخ الفريق خالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت الشقيقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التطور الذي يشهده التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

كما وجه الرئيس الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية في وطنها الثاني الكويت، وللتسهيلات التي تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين كافة الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت.