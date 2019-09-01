شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلق وفد جامعة بنها للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة، والذي تنظمه جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من 20 جامعة مصرية، تحت شعار «بنكمل بعض»، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر الجاري.
وتأتى مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى، منسق عام الأنشطة الطلابية للتنافس في مختلف الأنشطة التي تشهدها فعاليات الأسبوع.
وقال الدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب، إن وفد جامعة بنها يضم 60 طالبا وطالبة ومشرفا، مشيرا إلى أنه قد تم تأهيل وتدريب الطلاب على المشاركة والمنافسة للحصول على المراكز الأولي في جميع المسابقات والأنشطة المختلفة.
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