شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير مراقبة شبكات الصرف الصحي بالجيزة في واقعة طفل الطالبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط «و.ع» مدير مراقبة الشبكات الخاصة بالصرف الصحي بمحافظة الجيزة، بعد أن تبين تورطه في واقعة مصرع الطفل «ياسين»، 6 سنوات، بعد وقوعة في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية.

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وكشفت التحريات وجود إهمال جسيم من المسؤولين في إجراء التفتيش بصفة مستمرة على العاملين، وأن ذلك تسبب في وجود «بالوعة الصرف»، الموجودة في الجهات المقابلة لنادي الطالبية، من دون غطاء وسقط فيها الطفل وجرى انتشال جثته.

وكثفت مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم، وانطلقت عدة مأموريات في الأماكن التي يتردد عليها، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في مصرع طفل غرقًا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.