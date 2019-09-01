شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشيد خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الكويتي بالعلاقات المتميزة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله اليوم الأحد بمقر إقامته بالكويت، بالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بالعلاقات المتميزة بين مصر والكويت، معربا عن تقدير مصر رئيساً وحكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة. كما أعرب السيسي عن التطلع لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وأكد أن «اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين».