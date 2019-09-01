شكرا لقرائتكم خبر عن معلمات وطالبات سفاجا الصناعية يجهزن ملابس الثانوية العسكرية والبحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسابق مدرسة الصناعات بنات الثانوية بسفاجا الزمن للانتهاء من تجهيز الزي المدرسي العسكري لطلاب الصفوف المختلفة بمدرستي الشهيد سيف الثانوية العسكرية ومدرسة الصناعات البحرية بنين بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر وذلك بأسعار مناسبة وجودة عالية. Advertisements أكد محمود عامر أحمد مدير إدارة سفاجا التعليمية أنه تم تكليف مدرسة الصناعات بنات بإعداد الزي المدرسي لطلاب المدارس العسكرية بالإدارة ضمن مشروع رأس المال الدائم للتعليم الفني الأمر الذي يتيح فرص التدريب للطالبات تحت إشراف معلمات المدرسة وتقديم منتج بتكلفة أقل وجودة عالية. وأكد محمود بكري مدير مدرسة الصناعات بنات بسفاجا أن المدرسة تسابق الزمن لإعداد الزي المدرسي لنحو الف طالب بالمدارس العسكرية بالمدينة مؤكدا أن المعلمات يبذلن الجهد لطرح منتج لائق لطلاب المدارس العسكرية. وأشار إلى أن المدرسة تقيم معرضا ثانويا لطرح المفروشات المنزلية ستائر وأطقم السرير وتعرض بأسعار مخفضة نصف التكلفة للأسر بالمدينة مؤكدا أن الهدف هو تحقيق منتج عالي الجودة وأسعار مخفضة مع تدريب عملي للطالبات بالمدرسة ووجه بكري الشكر للمعلمات للمشاركة الفعالة والجهد المبذول لإعداد زي مدرسي يقدم للطلاب بالمجان.

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