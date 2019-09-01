معلمات وطالبات سفاجا الصناعية يجهزن ملابس الثانوية العسكرية والبحرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدى 5 أيام نظم مجمع البحوث الاسلامية قافلة دعوية نسائية كأول قافلة ينظمها المجمع لواعظاته، حيث شاركت ٦ واعظات بالقافلة، حيث تم عقد عدة ندوات دينية ومجتمعية وتوعوية ضمن جهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفى إطار تكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع الناس.

وهي القافلة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية والتي تشارك فيها واعظات يقمن بالمرور على الأندية والمستشفيات ومراكز رعاية الآحداث وأقسام الشرطة والمساجد ومراكز تنظيم الأسرة.

حيث شهد قصر ثقافة الغردقة ندوة بعنوان: «بعض الأمور الفقهية التي تخص المرأة»، وتحدثت فيها كل من عبير صلاح محمود، ورحاب حمدي عبدالنبي، وسارة سلطان محمود، الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وأوضحوا أن المرأة في الإسلام لها دور مهم وواضح، حيث إن الاسلام كرمها ورفع من شأنها، أعطاها حقوقها وكتب لها حق الميراث والنفقة والرفق وحقوق أخرى، كما عقدت حلقة نقاش مفتوحة عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمور فقهية تخص المرأة

واكد الدكتور إسماعيل أبوالهيثم مدير إدارة الاعلام بمجمع البحوث الاسلامية ان القافلة تضمنت لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات في مراكز الشباب والنوادى الثقافية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم وذلك في وذلك برعاية فضيلة الامام شيخ الازهر وتوصياته وفضيلة الشيخ وكيل الازهر صالح عباس.

وأكد الدكتور نظير محمد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن القافلة تستهدف الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تركز على دور الشباب والمرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة، وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوا نافعًا لنفسه ولغيره.