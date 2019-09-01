شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الشيخ صباح خالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي. صرح بذلك المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي.

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