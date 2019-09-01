شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وزير الداخلية الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يستقبل وزير الداخلية الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.