السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بمقر إقامته بالكويت حسبما أفادت "إكسترا نيوز".

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