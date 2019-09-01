المصروفات 10 آلاف.. سحب استمارات التقديم بمعهد وردان السكة الحديد بعد نتيجة التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

فتحت هيئة السكك الحديد، باب القبول لاستقبال أولى دفعات المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد بوردان، للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، من خلال مكتب التنسيق لتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المهندس إيهاب مراد، مدير التطوير بالسكة الحديد، إنه سيتم توزيع استمارات التقديم بمعهد وردان، عقب الانتهاء من التنسيق، وإعلان النتيجة.

وأضاف مرادا لمصراوي، أن المعهد يقبل نحو 200 طالب من خلال التنسيق، مقسمين على 100 طالب من طلاب الثانوية العامة قسم علمي رياضة، و100 طالب من طلاب الدبلومات الفنية قسم صنايع، واخضاعهم للاختبارات بأماكن تابعة للهيئة، واختيار أفضل 100 طالب.

وينشر "الخليج 365" أبرز معلومات عن المعهد الفني التكنولوجي للسكة الحديد بوردان:

- التقديم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي

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- التقدم لاختبارات طبية ونفسية وبدنية وسمات وكشف هيئة.

- مصروفات الدراسة 10 آلاف جنيه شاملة الإقامة والإعاشة.

- مدة الدراسة بالمعهد ستكون عامين فقط.

- قبول 100 طالب (50 ثانوية عامة – 50 دبلوم صنايع)

- للخريج فرصة للانضمام الى فريق عمل السكة الحديد

- توزيع استمارات الاختبارات بعد القبول بالتنسيق