قرار حكومي جديد بشأن جزيرة الوراق -نص كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بالجيزة ليبدأ 15 ديسمبر المقبل. وجاء بالمادة الثانية، يجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس. وكلف الوزير قطاع الشهر العقار بتنفيذ القرار.

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