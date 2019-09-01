حدث ليلاً| هجوم دموي في تكساس.. حل أزمة انقطاع المياه بمناطق الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على المستوى المحلي والدولي.

جولة ليلية لمحافظ الجيزة في محطتي بإمبابة وجزيرة الذهب لحل أزمة انقطاع المياه

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منتصف الليل محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من انقطاعات المياه بعدد من المناطق بالمحافظة، للتفاصيل اضغط هنا..

"غلطانة إني رديت.. وهقفل تويتر".. رانيا علواني معقبةً على هجوم متابعين لها

علقت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على المشادات الكلامية التي دارت بينها وبين بعض جمهور الأهلي عبر موقع "تويتر"، قائلةً: "أنا كنت باشجع أبطال مصر اللي رفعوا راسنا في المغرب.. فجأة لقيت الناس بتشتمني.. والمفروض يعبروا عن رأيهم بأدب"، للتفاصيل اضغط هنا..

أبراج الكويت تتزين بعلم مصر احتفاء بزيارة الرئيس السيسي

تزينت أبراج الكويت الشهيرة المطلة على الخليج العربي، بالعلم المصري، احتفاء بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، للتفاصيل اضغط هنا..

ضمن احتفالية التسامح الديني.. وضع حجر الأساس لمسجد جديد في سانت كاترين

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، للتنسيق حول انطلاق ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا"، للتفاصيل اضغط هنا..

كرم جبر يكشف ملامح مشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى رقمية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى رقمية لا يعني تحويل الورقي إلى مواقع أو إنشاء موقع أو بوابة إلكترونية، موضحا أن ما سيتم هو نظام متكامل لدعم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها وليس القضاء عليها أو تحويلها، للتفاصيل اضغط هنا..

ارتفاع ضحايا هجوم تكساس إلى 5 أشخاص

أعلنت شرطة مدينة أوديسا بولاية تكساس الأمريكية مساء السبت بأن مطلق نار قتل 5 أشخاص وأصاب 16 آخرين، للتفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

ترامب يتابع حادث إطلاق النار في تكساس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع حادث إطلاق النار في ولاية تكساس، للتفاصيل اضغط هنا..

التحالف العربي يدمر مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ تابعة للحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بمدينة ذمار، موضحا أن الموقع هو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي، للتفاصيل اضغط هنا..

28 مصابا جراء سقوط شاشات "إل إي دي" في حفل موسيقى بألمانيا

أصيب 28 شخصا بجروح في وقت متأخر من يوم السبت عندما سقطت أجزاء من شاشات (إل إي دي) من منطقة المسرح في حفل موسيقى بالهواء الطلق خلال عاصفة في غربي ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس الفنزويلي: سنستأنف المحادثات مع المعارضة

من المقرر أن تبدأ المحادثات بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومعارضة البلاد خلال الأيام المقبلة، للتفاصيل اضغط هنا..

أمريكا: مرشحو الرئاسة الديمقراطيون يطالبون بوقف تكرار أحداث تكساس الدامية

أكد المرشحون الديمقراطيون ضرورة وقف تكرار أحداث إطلاق النار العشوائي، كما حدث في ولاية تكساس الأمريكية، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين، كما طالبوا الكونجرس بالتدخل "حتى لا يعيش المواطنون في حالة ذعر يومية"، للتفاصيل اضغط هنا..

ليبيا تعلق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي

ذكرت قناة العربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من و إلى مطار معيتيقة الدولي، المطار الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في ليبيا، للتفاصيل اضغط هنا..

الحوثيون: عشرات القتلى والجرحى من الأسرى في قصف استهدف سجنا شمال اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، في وقت مبكّر من اليوم الأحد، مقتل وإصابة عشرات الأسرى التابعين للحكومة الشرعية، في قصف جوي بمحافظة ذمار، شمالي اليمن، للتفاصيل اضغط هنا..