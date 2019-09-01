التضامن: اليوم بدء صرف معاشات سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر لعدد 4 .9 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من صباح الأحد الأول من سبتمبر.

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وأوضحت الوزارة أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددهم 3.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه يستحقون الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وبحسب البيان فإنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون معاش بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 سبتمبر.

وقال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، إنه قد تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .