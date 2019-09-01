السر في البطاقة.. دهاء صاحب مخبز سياحي ويقظة مباحث التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخبز سياحي؛ لاتهامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية لصرف المقررات التموينية. وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "فوزي. ف" 64 سنة، صاحب مخبز سياحي بدون ترخيص دائرة مركز منشأة القناطر، بتجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين بطريقة غير مشروعة بقصد صرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين دون علمهم وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المخبز المشار إليه صحبة مفتش التموين، وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته 277 بطاقة تموينية مخصصة لصرف الدعم للمواطنين وماكينة صرف الخبز المخصصة لصرف الدعم بالمخابز البلدي. بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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