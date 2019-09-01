4 ساعة مطاردات.. ضبط 46 تاجر مخدرات و17 قطعة سلاح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي عن ضبط 47 متهمًا بينهم 46 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 2430 جرام حشيش، 577 قرصا مخدرا، و85 جرام هيروين و400 جرام من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 17 متهما عُثر بحوزتهم على 16 فرد خرطوش محلي الصنع، وطبنجة عيار 9مم، وبندقية خرطوش بابم أكشن، و11 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.