"كنز علي بابا".. أمن الجيزة يكشف ملابسات سرقة شقيقين لـ7 كيلو ذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مديرية أمن الجيزة عن ملابسات ضبط شقيقين متهمين بسرقة حقيبة بداخلها 7 كجم ذهب بمركز كرداسة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بلاغ من "صبحي.م" 42 سنة، تاجر مشغولات ذهبية، باكتشافه كسر الزجاج الخلفي للسيارة خاصته وسرقة حقيبة تحوي بداخلها كمية من المصوغات الذهبية تزن 7 كيلو جرامات.

أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "حسام. ق" 32 سنة، وشقيقه "مصطفى" 36 سنة، عاطل.

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تم ضبطهما تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبحوزتهما 45 ألف جنيه، 15 هاتف محمول و3 أجهزة لاب توب، وبإرشادهما تم ضبط المصوغات الذهبية، واعترفا بارتكاب 7 جرائم سرقة أخرى مماثلة.

قرر المتهمان أن أجهزة اللاب توب المضبوطة بحوزتهما أثناء ضبطها خاصين بالواقعتين الرابعة والسابعة، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية التي تم سرقتها وتخلصهما من الأوراق الشخصية الخاصة بالمبلغين.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.