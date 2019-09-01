أخبار مصر | إجابة أهم 8 أسئلة عن كيفية استخدام جهاز تحليل المخدرات المنزلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجابة أهم 8 أسئلة عن كيفية استخدام جهاز تحليل المخدرات المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحليل المخدرات هو عبارة عن تحليل عشوائي يؤخذ من الفرد لمعرفة ما إذا كان يقوم بالتعاطي أم لا، وينقسم تحليل المخدرات إلى نوعين هما تحليل المخدرات في الدم، وتحليل المخدرات في البول، وتعتبر تلك الوسيلة الطبية هي العنصر الأساسي التي تعتمد عليه حملات الكشف عن المخدرات بشكل عشوائي، والتي يتم تطبيقها إجباريًا من قبل الدولة على المواطنين، وموظفي القطاع الحكومي والخاص للكشف عن الأفراد من متعاطي المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

كيف يستخدم جهاز تحليل المخدرات المنزلي؟

-الجهاز عبارة عن شرائط اختبار

-يتم جمع العينة في أي حاوية نظيفة وجافة

-يستخدم شريط الاختبار في أقرب وقت ممكن بعد إخراجه من العبوة

-يوضع شريط الاختبار مباشرة في عينة البول بحيث تكون الخطوط المموجة على الشريط مغمورة (ولكن لا تغمر الشريط بعد هذه الخطوط المتموجة)

-يُترك الشريط في العينة لمدة 10-15 ثانية

-ثم يوضع الغطاء مرة أخرى على شريط الاختبار ويوضع الاختبارعلى سطح مستوٍ

-الآن يجب أن تبدأ الخطوط الملونة في الظهور

-يمكن قراءة النتائج بعد مرور 5 دقائق

-تكون النتيجة دقيقة فقط إذا ظهر خط في المنطقة C

كم من الوقت يستغرق إجراء اختبار تحليل المخدرات المنزلي؟

-العملية بأكملها بدايةً من الحصول على عينة البول لقراءة النتائج، يجب أن لا تستغرق أكثرمن 10 دقائق.

-في الغالب يمكنك قراءة النتائج بعد 5 دقائق فقط وهذا هو السبب في تسميته باسم اختبار "النتيجة السريعة".

كيف تقرأ نتيجة جهاز تحليل المخدرات المنزلي؟

Advertisements

-إذا ظهر أي خط (حتى لو كان خافت) في قسم T من الاختبار تكون النتيجة سلبية لهذا الدواء

-إذا كنت تبحث في الاختبار عن الحشيش مثلًا، ولا يمكنك رؤية أي شيء في القسم T، فهذا يعني أن الاختبار إيجابي للحشيش

-إذا كان لديك نتيجة إيجابية لشيء ما على شريط اختبارالمخدرات في البول الخاص بك، فيجب أن تسعى إلى تأكيد معمل الاختبار لتحديد أنه ليس إيجابي كاذب وتحديد نوع العقار.

ما مدى دقة جهاز تحليل المخدرات المنزلي؟

-جميع الاختبارات للمخدرات في البول دقيقة بنسبة تصل إلى 97-98٪ لبعض العقاقير.

-مع العلم باحتمالية وجود نتائج إيجابية كاذبة لوجود مواد مُشابهة في تركيبها الكيميائي لبعض العقاقير

-قد تكون نواتج تفاعلات دوائية معينة بين أكثر من دواء إذا كان الشخص المُجري للاختبار يتناول أي أدوية.

-لهذا السبب يُرجع إلى المختبر للتأكد من النتائج الإيجابية.

هل يمكن إعادة استخدام جهاز تحليل المخدرات المنزلي؟

لسوء الحظ، لا يمكن استخدام كل اختبار إلا مرة واحدة فقط.

هل يمكن أن تأخذ البول من المرحاض؟

بالطبع لا، فاستخدام البول الذي تم جمعه من المرحاض لن يعمل مع هذه الاختبارات، لأن مياه المرحاض سوف تخفف البول إلى درجة لن تكون شرائط الاختبار قادرة على التقاط أي شيء فيها.

ما كمية البول التي تحتاج الشرائط؟

من أجل أن تعمل الشرائط بشكل صحيح يجب أن يكون البول بعمق على الأقل نصف بوصة في الإناء المجموع فيه.

هل نتيجة جهاز تحليل المخدرات المنزلي قطعية؟

يرجى العلم أن نتائج هذا الاختبار المنزلي لا يتم الاعتراف به في المحكمة، ولكن المحكمة لديها معامل اختبارات مُعتمدة لا يتم التعامل إلا معها.