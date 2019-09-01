أخبار مصر | رئيس الوزراء يزور مينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يزور مينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، كلا من مينائي الأسكندرية والدخيلة لمتابعة سير العمل بهما.

كانت هيئة ميناء الإسكندرية، قد كشفت عن أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ محور 54 الرابط لميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى خلالشهر أكتوبر المقبل بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه، حيث يساهم المشروع فى تسهيل حركة مرور الشاحنات من ميناء الإسكندرية إلى الطريقالساحلى الدولى دون الحاجة إلى المرور بشارع المكس وشوارع غرب الإسكندرية، مما سيقلل الزحام المرورى بها.