شكرا لقرائتكم خبر عن القمة المصرية الكويتية.. وزيارة السيسي إلى اليابان وفرنسا أبرز اهتمامات صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذت القمة المصرية الكويتية التي سيعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، خلال ساعات، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة الأحد، التي أبرزت أيضا ختام جولة الرئيس السيسي إلى فرنسا واليابان بعقد لقاءات مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات الكبرى.

وأبرزت الصحف مظاهر الاحتفال والاحتفاء في الكويت بزيارة الرئيس السيسي، بالإضافة إلى تهنئة الرئيس السيسي والسيدة قرينته للمصريين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وتناقلت الصحف- كذلك- نبأ تسلم إثيوبيا والسودان الرؤية المصرية المتعلقة بأسلوب ملء سد النهضة والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف في إطار تعاوني بما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها إنتاج الطاقة دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية .

وفي الشأن الصحي، تابعت الصحف إعلان وزارة الصحة والسكان اليوم بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد لجميع مواطني المحافظة .

وفي الشأن الرياضي، أبرزت الصحف نجاح بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة في المغرب في حصد 274 ميدالية متنوعة منها 103 ميداليات ذهبية و98 فضية و73 برونزية .

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، التي بدأها أمس وتستمر يومين، وذكرت الصحف أن الرئيس سيعقد في وقت لاحق اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وستتناول القمة الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوردت الصحف أن الرئيس السيسي سيلتقي- خلال الزيارة- عددا من الوزراء وكبار المسئولين الكويتيين.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن السفير المصري لدى الكويت طارق القونى أن زيارة الرئيس تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وتلاحم البلدين والشعبين الشقيقين على مدى العقود الماضية، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات، وتأتي في إطارة ما شهدته الآونة الأخيرة من تطورات ملموسة في مختلف مجالات التعاون موضحا انه سيتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت تعد الثالثة، حيث كانت الأولى في شهر يناير 2015 والثانية في السابع من شهر مايو 2017.

وأبرزت الصحف مظاهر احتفال الكويت بزيارة الرئيس السيسي، حيث تزينت الشوارع بالأعلام المصرية والكويتية بدءا من مطار الكويت الدولي مرورا بشارعي الاستقلال والخليج العربي وطريق الاستقلال والخليج العربي وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى وأمير الكويت.

كما ركزت الصحف على إبراز وسائل الإعلام الكويتية لزيارة الرئيس السيسى، واصفة إياها بـ«المهمة والتاريخية»، حيث قامت بنشر تحقيقات وملفات كاملة حول تاريخ العلاقات المصرية الكويتية، مبرزة مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

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وتابعت الصحف اختتام الرئيس جولته الخارجية التي شملت فرنسا واليابان بعدد من اللقاءات مع كبار المسئولين اليابانيين ورؤساء الشركات اليابانية الكبرى حيث التقى في مقر إقامته بيوكوهاما امس تاكيهيكو كاكيوشى رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشى اليابانية.

ونقلت صحفية (الأخبار) عن الرئيس السيسى تأكيده- خلال لقائه أمس بمقر إقامته بمدينة بوكوهاما في ختام زيارته لليابان مع ناتسو ياماجوشى رئيس حزب كوميتو الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان- اعتزاز مصر (حكومة وشعبا) بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني، وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أعرب عن تطلعه لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان؛ للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة والاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات.

فيما أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي التقى أمس بمقر اقامته في يوكوهاما مع تاكيهيكو كاكبوشى رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشى اليابانية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي تأكيده على أهمية دولة اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لان تمثل محورا هاما لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم.

وفي سياق رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي هنأ الشعب المصري بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين .

وذكرت الصحيفة أن الرئيس كتب- عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- «أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية».

فيما نقلت صحيفة (الجمهورية) تهنئة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، للشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد، ونقلت عن قرينة رئيس الجمهورية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- القول «نحتفل معا ببداية العام الهجري الجديد مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة تتمثل في السلام والمحبة والإخاء».

وأوردت صحيفة (الأخبار) نبأ تسلم إثيوبيا والسودان، الرؤية المصرية المتعلقة بأسلوب ملء سد النهضة والتشغيل أثناء فترات الفيضان والخفاف في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها إنتاج الطاقة دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية .

وأضافت الصحيفة أن مصر عدلت موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث بناء على طلب إثيوبيا، الذي كان مقررا انعقاده في أغسطس ليصبح في منتصف سبتمبر القادم للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

ونقلت عن وزارة الري القول- على هامش افتتاح البرنامج التدريبي في مجال تنمية الري وإدارة استخدامات المياه في قطاع الزراعة في إفريقيا أمس- إنه فيما يتعلق بالوضع المائي فإن موسم أقصى الاحتياجات المائية مر بأقل عدد من الشكاوى، وأنه جار حاليا الاستعداد الجاد لموسم السيول.

وفي الشأن الصحي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن اليوم سيبدأ التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد لجميع مواطني المحافظة .

وأشارت الصحيفة إلى أن التشغيل التجريبي بدأ في الأول من يوليو الماضي داخل 24 وحدة طب أسرة و7 مستشفيات كبرى، وتم خلاله إجراء 3693 عملية جراحية كبرى في عدد كبير من التخصصات المختلفة منها قساطر قلبية لأطفال حديثي الولادة وزراعة قوقعة وقرينة لأول مرة في مدن القناة.

رياضيا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مطار القاهرة يستقبل في السابعة والنصف مساء اليوم الفوج الأخير من بعثة مصر الفائزة بدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة في المغرب برصيد 274 ميدالية، منها 103 ميداليات ذهبية و98 فضية و73 برونزية فيما حلت نيجيريا في المركز الثاني وجنوب إفريقيا ثالثا والجزائر رابعا والمغرب خامسا.