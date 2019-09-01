شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو» تنظم ورشة للأمراض الوبائية في مصر بالتعاون مع نيوزيلاندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الاثنين الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، بحضور الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والسفير جريج لويس سفير نيوزيلاند في مصر فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ«ورشة العمل التشاورية بين مصر ونيوزيلاند» لإعداد برنامج تدريب عملي لعلم الأمراض الوبائية في مصر والمنطقة، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

ويشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية من منظمة «الفاو»، السيد طوني العتل، نائباً عن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، ومن هيئة الخدمات البيطرية الدكتور عبدالحكيم على، رئيس الهيئة العامة الخدمات البيطرية، وممثل وزارة الصناعات الأساسية في نيوزيلاند.

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ومن جانبها اعربت «محرز» عن ترحيبها وتقديرها لما قدمه الجانب النيوزيلاندي من دعم فني وبناء للقدرات للأطباء البيطريين بمصر في مجال تطوير المجازر وعلم الوبائيات، والاتفاق بين البدين على تشجيع التجارة البينية في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وبخاصة الكبد (الأبقار والضأن) وتشجيع الشركات المصرية الراغبة في استيراد الكبد والشركات المصدرة بنيوزيلندا.

اكدت «نائب الوزير»، إن ورشة العمل تأتي في ظل اهمية استمرار دعم التعاون الفني بين الجانبين والتبادل التجاري لمنتجات اللحوم النيوزيلاندية مثل الكبد حيث تتمتع المنتجات النيوزيلاندية من ميزة تنافسية وجودة عالية وقد تم اعتماد نظام الاشراف البيطري على المجازر النيوزيلاندية وطريقة الذبح على الشريعة الإسلامية.

وأشارت «محرز» إلى أن نيوزيلاندا وافقت على تقديم الدعم الفني في مجال الاقفاص السمكية واستغلال المواقع المناسبة بالبحار المصرية لعمل الاقفاص السمكية لتربية انواع مختلفة من الاسماك البحرية والمحاريات والقشريات وعمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة) لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم ادارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.