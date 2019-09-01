مصر | اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».

وتلا شادى سيف ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

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وقال: "إنه في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة :"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".

وأشار سيف، إلى أنه قد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ذلك لأنهم فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه أحمد صلاح البيومى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية على قتل من يتصادف وجوده فى محيط الأحداث وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيات.

ونوه إلى أن المتهيمن قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه أحمد حسن عبد الحميد عدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية، وشرعوا فى قتل آخرون عمدا مع سبق الاصرار، وفى نهاية المرافعة أكد ممثل النيابة أن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة الواردة بأمر الإحالة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.