أخبار مصر | محافظ الجيزة يكشف عن سبب انقطاع المياه المتكرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يكشف عن سبب انقطاع المياه المتكرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منتصف الليل محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب، وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من انقطاعات المياه بعدد من المناطق بالمحافظة.

وتواصل محافظ الجيزة على الفور مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ومع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الجيزة لمياه الشرب للوقوف على أسباب مشكلة الانقطاعات والتي ترجع إلى وجود طحالب حول مرشحات محطات المياه، مما يؤدى لانسداد هذه المرشحات والتي تتطلب غسيلها أكثر من مره في اليوم الواحد الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه أكثر من مرة على المناطق التى يتم تغذيتها من خلال المحطة.

أكد راشد خلال تفقده المحطة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكله الانقطاعات.

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالجيزة بسرعة تنفيذ الاعمال لاستعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاعات.

من جهته، قال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن المشكلة موسمية تقلل معدلات وصول خدمة مياه الشرب خاصة للمناطق الواقعة بنهاية مواقع الخدمة.

وأشار إلى أنه في إطار الاتفاق الذى توصله اليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة للمياه سيتم التنسيق لزيادة منسوب المياه للمحطات مما يقلل نسبة إستقبال المرشحات لمثل تلك الملوثات (الطحالب) ويعيد معدل ضخ المياه لطبيعته وسوف يشعر المواطنين بتحسن الضغوطات تدريجيًا.

لافتا انه تم إستعادة العمل بالمحطات بطاقة 70% وجارى العمل على مدار اليوم لرفع تلك النسبة لحين الوصول للمعدلات المعتادة.

رافق المحافظ خلال جولته التي قام بها منتصف الليل كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ومنصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

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محافظة الجيزة تحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير

واتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي، وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن، بتوجية مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة، مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي) والمسابك بانواعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

كما وجه راشد بمتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز او الحث الكهربائي بالعمل دون قيود علي مدار 24 ساعة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2019.

كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفبر 2019.

وكلف المحافظ ادارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع اي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت .

كما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود اي مصادر لتلوث الهواء اضافه الي المرور الليلي للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء.

وكلف المحافظ جهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة اى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة .

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل اكمه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع اى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية) على مستوى قرى المحافظة.