أخبار مصر | تعرف على أنواع التأمينات الاجتماعية في مصر وكيفية الاشتراك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أنواع التأمينات الاجتماعية في مصر وكيفية الاشتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك عدة قوانين تنظم نظام التأمينات والمعاشات في مصر ويطلق عليها القوانين التي تحكم وتنظم نظام التأمينات والمعاشات وهي القوانين، من أهم القوانين التي تحكم وتنظم نظام التأمينات والمعاشات قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.

وقانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن مثلهم الصادر بالقانون رقم 108 لعام 1976.

- قانون التأمين الاجتماعي على الأشخاص العاملين المصريين في الخارج الغير مؤمن عليهم الصادر بالقانون رقم 50 لعام 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتغيير بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.

ومن القوانين التي تحكم وتنظم نظام التأمينات والمعاشات قانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح الهدايا والمعاشات والمكافآت الاستثنائية.

- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الخاص الذي يعد من ابرز القوانين التي تحكم وتنظم نظام التأمينات والمعاشات بالقانون رقم 112 لعام 1980.

_ أهم المستندات والأوراق المطلوبة للتأمين الاجتماعي في مصر وهي كما يلي:

شهادة الميلاد أو مستند الميلاد الرسمي.

بيان معتمد يفيد بدء الاشتراك أو قرار تعيين بدلا منه قرار استلام العمل (ليس اجباري بل ان وجد وتوافر).

استمارة أخطار لمن يعمل في القطاع الخاص لمن يعمل في الصندوق الاجتماعي عليه إحضار صحيفة بيانات اساسية في حالة منحة وفاة يتم تقديم إقرار بأسماء المستفيدين.

في حالة التعويض الإضافي:_

يتم تقديم استمارة تحديد المستفيد بيان بمدة استحقاق المعاش بيان من الشخص المؤمن بمدة الاشتراك السابق.

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جميع مستندات تستوفي الخدمة استمارة تفيد اللياقة الطبية لمن يعمل في القطاع الخاص بيان بالراتب الاساسي على ان يكون استمارة 134 التي تفيد ببيان تدرج الاجر اقرار بمدة الاجازات وكذلك إقرار بمدة الإعارات قرار التعيين وقرار بمدة العمل استمارة التغطية التأمينية أو استمارة بيانات خارجيه.

_أنواع التأمينات الاجتماعية:_

بدء نظام التأمين الاجتماعي الجديد للعاملين المصريين بالاشتراك مع وزارتى القوى العاملة ومع وزارة الخارجية للتحكم في شأن التأمينات للعاملين في الخارج.

ويمكن الحصول على طلب الاشتراك في النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية بالبريد من المركز الرئيسي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال سواء القطاع العام والقطاع الخاص أو من مناطق التأمينات الاجتماعية في المحافظات أو في القنصليات وفي المكاتب العمالية وفي فروع بنك القاهرة بالتعاون معها.

ولابد من يريد ان يشترك في نظام التأمينات أن يستوفي الشروط ويقدم طلب الاشتراك في النظام ويرفق به صورة من شهادة الميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة وأن يقدم جميع الأوراق.

- اشتراك العاملين بالخارج في النظام الجديد للتأمينات:

هناك بعض القواعد اشتراك العاملين بالخارج في النظام الجديد للتأمينات، حيث قسم الإصدار فئات الاشتراك إلى حوالي 29 فئة، تبدأ الفئة الأولى بإشتراك شهرى هو 33.75 جنيه ليكون الدخل الشهري الخاص بها 150 جنيها، في حين أن المشترك بـمبلغ 202 جنيه في الفئة الثانية سوف يتقاضى مبلغ 900 جنيه في الشهر، وصولا إلى الفئة الأخيرة والتي تدفع شهريا 472.50 جنيه ليكون دخلها في الشهر 2100 جنيه، وهذا هو نظام التأمينات الخاصة باشتراك العاملين بالخارج في النظام الجديد للتأمينات.

ولابد من أن يستوفي المقيم بالخارج الشروط وان يقدم الأوراق ويدفع المبلغ المطلوب حتى يتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية في مصر وعليه أن يجدد الاشتراكات حتى لا يتعرض لغرامات كبيرة ويتم الصرف حسب القانون في حالات الوفاة أو التوقف عن العمل بسبب الاصابة للمستحقين وللأشخاص الذين لهم الحق في التأمينات.

وتهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ).

وتؤدي هذه الاخطار الستة إلى انقطاع الدخل، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( في حالة الوفاة ) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر.

وتقدم التأمينات الاجتماعية التعويض في حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدى او تعويض عيني، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في (المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر في حالة المرض والإصابة..إلخ)، أما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة.