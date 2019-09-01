أخبار مصر | تعرف على أنواع البطاقات المصرفية وأحكامها

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ما هي البطاقات المصرفية:
البطاقة المصرفية هي عبارة عن بطاقة ممغنطة يتم استخدامها لسحب الفلوس من أحد الماكينات، واستخدامها لشراء بعض السلع، وهذه البطاقة يكتب عليها عدد من المعلومات منها اسم صاحب البطاقة، وكذلك التاريخ التي صدرت فيها البطاقة، وكذلك التاريخ الذي تنتهي فيه البطاقة.
يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يستخدمون البطاقات المصرفية ولكنهم في الوقت ذاته لا يعرفون ما هي نوع البطاقة التي يستخدمونها، فمعظمهم يعتمد على أنه يستخدم بطاقة من أجل سحب الفلوس.
- أولًا: أنواع البطاقات المصرفية
1- بطاقة الحساب Charge Card:
وتتيح بطاقة الحساب التسديد فيما بعد، كما أنها بطاقة لا يوجد بها خط ائتمان دوار، الأمر الذي يترتب عليه قيام صاحب البطاقة بتسديد المبلغ الكلي عندما يرسل البنك له فاتورة المشتريات، وصاحب البطاقة لا يتم تحميله أي فوائد منها.
2- البطاقة المدينة Debit Card
ويتم تحويل المال للبائع تبعًا لطريقتين، حيث أنه في حالة كانت البطاقة المدينة على الخط، فذلك يعني بأن البائع سيستلم أمواله في نفس اليوم، أما إذا كانت البطاقة المدينة خارج الخط، فإن ذلك يعني بأن استلام البائع للأموال سيتم تحويلها خلال عدة أيام.
3- بطاقة الصراف الآلي Automated Teller Machines ATM Bank Card
كما أن صاحب البطاقة من خلالها يتمكن من إجراء عدد من المعاملات البنكية سواء كانت المعيارية أو النمطية، والتي تشمل تحويل المال عبر الحسابات المتعددة.
4- البطاقة الائتمانية المضمونة Secured Credit Card
5- البطاقة الذكية Smart Card” ” chip card
6- البطاقة المدفوعة مسبقًا Prepaid Card
7- بطاقة الائتلاف "الانتماء Affinity Card"
- الحكم الشرعي للبطاقات المصرفية:
هناك حكم شرعي يكاد يكون هناك اتفاق عليه بأن هذه البطاقات المصرفية يجوز التعامل بها ولا حرج في ذلك، حيث أن هذه البطاقات لا يتم استخدامها إلا من خلال رصيد العميل.
ولا يقوم العميل باخذ قرض من البنك مع الحذر من التعاملات الربوية، كما أن الأجر الذي يحصل عليه البنك مقابل هذه البطاقات من الأمور الجائزة ايضًا، سواء كان هذا الأجر مقابل إصدار البطاقة أو السحب منها، حيث أن هذا الأجر يقوم البنك بالحصول عليه مقابل الخدمات التي يقوم بتقديمها للعميل ولا يوجد أي محظور شرعي يمنع ذلك. ويجوز استخدام البطاقات في شراء الذهب والفضة وغيرها من السلع والخدمات التي تتطلب مبالغ مالية.
أما بالنسبة للبطاقات الإئتمانية، فقد وجد حكم شرعي عنها يختلف عن البطاقات الأخرى، وذلك بناء على شرطين في حالة توافرهما، فإنها استعمالها يصبح لا مانع منه شرعًا.
وينص الشرط الأول على أن العقد الخاص بالبطاقة لا يتضمن بأي حال من الأحوال إجبار العميل على دفع أي غرامة في حالة تأخره عن السداد لأنه يعد ربا.
أما الشرط الثاني فينص على أنه لا يجب على البنك أن يقوم بأخذ عمولات نسبية على كل عملية سحب منفردة، أو كان هذا الأجر الذي يحصل عليه أكثر من التكلفة الحقيقية للخدمة، حيث إذا تم استخدام عمولة البنك على أنها سمسرة فيجب أن تكون ثابتة.
وفي حالة ضمان وجود هذين الشرطين، فيصبح التعامل مع البنك أو البائعين من خلال هذه البطاقة لا مانع منه شرعًا، وذلك لعدم وجود أي خلل شرعي في استخدام البطاقة.