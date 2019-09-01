أخبار مصر | "التضامن" تبدأ صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تبدأ صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعىّ، صرف معاشات شهر سبتمبر اعتباراً من اليوم الأحد لـ4.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من صباح اليوم، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 سبتمبر.