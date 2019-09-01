محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
توفيت، مساء أمس السبت، السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بحسب مصدر بأسرة "نظيف".
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، ظهر الأحد، بمسجد سعاد كافي بجامعة مصر للعلوم في مدينة 6 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.