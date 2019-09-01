وفاة والدة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

توفيت، مساء أمس السبت، السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بحسب مصدر بأسرة "نظيف".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، ظهر الأحد، بمسجد سعاد كافي بجامعة مصر للعلوم في مدينة 6 أكتوبر.