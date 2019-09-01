محافظ الجيزة يشهد الاحتفال برأس السنة الهجرية بمسجد الكواكبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم: شهد أحمد راشد محافظ الجيزة، احتفالية مديرية أوقاف الجيزة برأس السنة الهجرية، وذلك بمسجد عبدالرحمن الكواكبي بحي العجوزة. حضر الاحتفالية محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور أمين عبدالواجد مدير مديرية أوقاف الجيزة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والمواطنين من أهالى المنطقة. بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة ، واختتمت الإحتفالية بالإبتهالات الدينية.



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