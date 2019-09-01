أخبار مصر | تعرف على برنامج 'سكن كريم' التابع لوزارة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على برنامج 'سكن كريم' التابع لوزارة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة التضامن، مبادرة "سكن كريم"، في نهاية العام الماضي، وتهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في قرى مصر.

ويوفر برنامج 'سكن كريم' الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.

_ الأثر المتوقع على المستفيدين

- تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

- تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة.

- إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة.

- تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.

_الفئة المستحقة:

الأسرة

_معايير اختيار الأسر:

1. القرى الأكثر فقرًا طبقًا لخرائط الفقر (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

2. القرى التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحي.

3. مساكن أسر مُسجلة في قاعدة بيانات برنامج "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي".

4. مساكن أسر لم تنطبق عليها شروط برنامج "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.

_الأهداف:

التحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية وبصفة خاصة أسر "تكافل وكرامة"، بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريمًا آمنًا من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

_الجهات الشريكة في التمويل والتنفيذ:

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• الجهة المظلة: وزارة التضامن الاجتماعي.

• جهات حكومية: وزارة الأوقاف، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة التنمية المحلية.

• جمعيات ومؤسسات أهلية: مصر الخير، الأورمان، بنك الطعام بيت الخير، رسالة، مؤسسة بنك الحياة الكريمة،المصباح المضيء، والبر والتقوى، والخبر السار.

• القطاع الخاص: شركة بالم هيلز، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

• جهات منفذة: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة المعنية، مقاولون محليون، الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وفروعها، جمعيات محلية.

_الانجازات:-

- تم وجاري تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3897 منزلا وتأهيل 2240 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا وجاري تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا

- تم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحي من تمويل الجهات المساندة للبرنامج بالمحافظات الخمس ( المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر ) من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

- تم تنفيذ 580 منزلا بتكلفة حوالي 23،2 مليون جنيه في 21 قرية مناصفة بين شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان، وجاري تنفيذ 79 منزلا في قريتين بمحافظة سوهاج بتمويل حوالي 3 ملايين جنيه من مؤسستي ساويرس ومصر الخير.

- يبلغ إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج حتى تاريخه حوالي 58000 أسرة في أكثر من 200 قرية.

- أتاحت المشروعات المنفذة حتى الآن أكثر من مليون يومية عمل.

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انتهت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن، وأعلنت الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية بالوزارة عن عن توافر خدمة رفيق المسن لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع وهي (جمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز)، وذلك في المحافظات التي يستهدفها المشروع وهي (القاهرة -الجيزة - القليوبية والاسكندرية) من خلال إستمارة طلب خدمة رفيق المسن وارسالها عبر البريدالالكتروني[email protected]، كما يمكن ايضًا تقديم الاستمارة يدويًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ١٩شارع المراغي بالعجوزة.

وأكدت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية، أن مشروع المسن أحد الأفكار التى تنتها اللجنة العليا لكبار السن، والتى شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن، وإنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الاهلية العاملة في هذا المجال.

ثقامت الوزارة وفقًا لهذا البروتوكول بتوفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية حيث تم تدريب ١٥٠ شاب وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعليًا تخريج الدفعة الاولى من رفقاء المسنين ووأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب.

هذا وقد حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لإجتياز البرنامج التدريبي كما قامت الجمعيات المعنية بإختيار وأعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

وأضافت الألفي أن إهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع "رفيق المسن" يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.

جدير بالذكر إن الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظريًا وعمليًا في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية، كما حصلوا على تدريب ايضًا في ديناميكية تحريك المسن وأجهزة الجسم والامراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والإجتماعية للمسن.