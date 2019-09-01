أخبار مصر | تعرف على مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكيفية تقديم شكوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكيفية تقديم شكوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد مكتب الشكاوي لحقوق الأنسان والذى تأسس في 2010 هو حلقة الوصل بين المواطنين المصريين والجهات الحكومية المشكو في حقها وهى الوسيلة التى تطمع للوصول الى حلول ودية، وذلك للتخفيف من المشكلات اليومية والمعاناة والتظلمات التى تواجه المواطنين المصريين بشان نيل حقوقهم الانسانية الاساسية، ويختص مكتب الشكاوى بتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان، ويقوم بإحالة الشكاوى التى ترد إليه بعد تحقيقها وتوثيقها إلى الجهات المختصة وذلك وفقا لما نص عليه قانون المجلس.

كيفية تقديم الشكاوى

يتم استلام الشكاوي بكل السبل المتاحه تيسيرا على المواطنين ( الحضور الشخصى لمكتب الشكاوي بالمجلس، البريد، بالفاكس، بالبريد الالكتروني، الاتصال الهاتفي ) وفى حالات عدم توافر المعلومات يتم استكمالها من خلال الاتصال بالشاكي ويجب توافر المعلومات التالية (الاسم – السن – العنوان – موضوع الشكوى – الجهه المتضرر منها – الحق الذي تقع في اطاره الشكوي – الاجراءات المطلوب اتخاذها – صور ضوئيه للمستندات ايه بيانات اخري ).

آليات العمل على الشكوى المقدمة

• دراسة الشكاوى وقبولها وفقا للمعايير المحددة.

• بحث ودراسة الشكوى.

• التصرف فى الشكوى ومتابعتها.

• تلقى الردود وإبداء الرآى.

المعايير المحدده لعدم قبول الشكوي

• اذا كان موضوع الشكوي منظورا امام هيئه قضائيه.

• اذا سبق عرض الشكوي امام القضاء واصدر حكما فيها.

• اذا كانت الشكوي بشان نزاعات بين الافراد والمؤسسات الخاصه.

• اذا كانت الشكوي تتعلق بشأن نزاعات بين مؤسسات عامه.

• اذا كانت الشكوي خاصه بالحصول علي مساعدات انسانيه، الا اذا كان سبب عدم تقديم المساعده يعود الي التمييز فيتم متابعتها مع الجهات الحكومية المعنية.

يختص المكتب بالشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق التالية

اولا: الحقوق المدنية والسياسية:

1- الحقوق الاساسية:

(الحق في الحياة- الحق فى الحرية والأمان الشخصى-التعذيب واساءة المعاملة - معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين فى

السجون-الحق في المحاكمة العادلة- الاختفاء القسري-حماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج)

2- الحريات العامة:

(حرية الرأي والتعبير- الحق في التجمع السلمي- الحق في التنظيم الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات- الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة).

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ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

(الحق في التعليم- الحقوق العمالية- الحق في السكن - الحق في الرعاية الصحية-الحقوق التأمينية والتقاعدية)

ارقام التليفونات الجديدة الخاصة بمكتب الشكاوى:

0191582371

0191583742

0197652486

نرشح لكم.. الرؤية والأهداف من القومي لحقوق الإنسان

1- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

2- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.

3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.

6-التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.

7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

8-الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.

9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال، مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.

10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.

11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.

13-إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

14-إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى.