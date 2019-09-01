أخبار مصر | ماهي أسعار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماهي أسعار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمثل أسعار سيارات المعاقين أهمية كبيرة بسبب توفيرها الكثير من الراحة للمعاق وتساعده على قضاء احتياجاته والعيش بطبيعته والتمتع بحياته أكثر وأكثر وتعد أحد السيارات التى يفضلها عدد كبير من فئات الجمهور، لأنها تعتبر من أرخص السيارات عند مقارنتها بالسيارات الأخرى التى يتم شرائها من التوكيلات وشركات السيارات غالية الثمن.

طريقة شراء سيارات المعاقين 2019

1- يقوم العميل بالذهاب إلى الجمرك واختيار السيارة المناسبه له من حيث الشكل، المواصفات والأسعار.

يتم تخليص أوراق رقم الشاسية والمحرك ثم يسدد العميل 150 جنيها بعد ذلك-2

يتم تسديد 65 جنيها أثناء الخروج من بوابة هيئة الإستثمار.-3

ثم يتم تسديد 50 جنيه عند الخروج من بوابة الجمرك.-4

* الشروط الواجب توافرها للحصول على سياره للمعاقين

ألا يقل السن للراغب فى الحصول على سياره عن 18 سنة.

ألا تزيد سعة السيارة عن 1600 cc

ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة سيارة خاصة بالمعاقين

أسعار سيارات سكودا في مصر

سعر سيارة اسكودا موديل 2002 بحالة ممتازة السعر 120000 الف A4

A4 2002 بحالة ممتازة السعر 120000 الف الى 130 الفسعر سيارة اسكودا فسعر سيارة سكودا أوكتافيا a5 السعر يبدأ من 125 ألف حتى 155 ألف جنيه.

سعر سيارة سكودا فابيا تبدأ من 80 ألف حتى 110 ألف جنيه.

سعر سيارة اسكودا

A4 موديل 99 تأتى بسعر 87 الف جنية

اسعار سيارات دايو للمعاقين فى مصر 2019

سعر سيارة دايو لاسيتى أوبترا من 65 ألف حتى 80 ألف

سعر سيارة دايو نوبيرا 2 تبدأ من 47 ألف حتى 65 ألف

سعر سيارة دايو جوليت السعر يبدأ من 38 ألف حتى 61 ألف جنيه

سعر سيارة دايو نوبيرا 1 يبدأ من 43 ألف حتى 65 ألف جنيه.

سعر سيارة دايو لانوس تأتى بسعر من 45 الف الى 60 الف

أسعار سيارات كيا للمعاقين فى مصر 2019

سعر سيارة كيا سيراتو 2005 تأتى بسعر 80000 الف

سعر سيارة كيا سيراتو 2009 تأتى بسعر 140 الف جني

أسعار سيارات هونداى للمعاقين فى مصر 2019

سعر سيارة هيونداى ماتريكس السعر يبدأ من 65 ألف حتى 75 ألف

سعر سيارة هيونداى موديل 2002 تأتى بسعر 82000 ال

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وتوجد عدة شروط يجب اتباعها وأوراق تقدم بشكل رسمى لتأكيد الحصول على السيارة

1 - يجب اجراء الكشف الطبى مابين سته أشهر وسنه على الأقل، على أن تكون قيمته مائة جنيها، كما يمكن اجراء الكشف الطبى المستعجل لمن يرغب فى ذلك ولكن تقدر قيمته بخمسمائة جنيها.

2 - يجب تقديم البطاقة الأصلية مع صورة منها.

3 - يتم تقديم خطاب إلى الجمارك من الكشف الطبى بعد اجراءه بشهر ونصف لإختيار السيارة المناسبة.

* الحالات التى تستدعى الحصول على سيارة معاقين معفية من الجمارك

– فى حالة الاعاقة بالأطراف العلوية

1- البتر من أسفل الكوع ووجود طرف صناعى حركة أصابع

2- البتر فوق الكوع ويوجد طول مناسب للبتر. ووجود طرف صناعى وظيفى

فى الاعاقة من الاطراف السفلية

1- شلل نصفى سفلي ادى الى شلل الطرفين السفليين غير قابل للعلاج او الشفاء نتيجة اصابة النخاع بمرض مزمن او اى اصابه.

2- الاصابة بمرض شلل الاطفال مما يفقد القدرة على التحكم بالاطراف السفليه

3-فقد او سقوط احدى القدمين نتيجة لاصابة العصب وغير قابل للشفاء

4- مرض ادى الى بتر احد المفاصل فى الركبه بدرجة 180 درجه

5- فى حالة التشوهات الخلقية بالاطراف تؤثر وظيفيا على ادئهما

-فى حالات الاعاقة بسبب الكسور والاصابات فى الاطراف:

لا يسمح بالحصول على سياره مجهزه معافاه من الجمارك الا فى الحالات الاتية1

1-ان يؤدى الكسر الى سقوط القدم بسبب اصابة العصب مع وجود ما يثبت ذلك مثل رسك عضلات وقياس توصيل اعصاب

2-ان يؤد الكسر او يصحب بقصر شديد بالطرف 20 سم اواكثر مثبت بسكانوجرام.

3- ان يكون الكثر مصحوب بتشوه شديد ومؤثر.

4- أن كون الكسور مصحوبةبتيبس كامل بمفصل الركبة

– فى حالات مرض او اصابة ادت الى استبدال مفاصل الفخذ أو الركبه لايسمح بالحصول علي سيارة إلا في هذه الأحوال:-

1- فى حالة وجود إصابة في أعصاب الطرف مثبت بتقرير برسم عضلات وقياس توصيل أعصاب.

2- فى حالة وجود قصر شديد بالطرف 20 سم أو أكثر.

3- اذا كانت مصحوبة بتيبس كامل بالركبة.

4- اذا كانت مصحوبة بسقوط بالقدم.

-فى حالات مفصل تعويضي للأورام يمكن الحصول على سيارة مجهزة في هذه الأحوال:-

1- اذا كانت مصحوبة بضعف مؤثر بالطرف.

2- اذا كانت مصحوبة بإصابة بأعصاب الطرف.

3- اذا كانت مصحوبة بسقوط القدم.