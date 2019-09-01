أخبار مصر | برلمانية تشيد بحملة "الداخلية" لضبط مروجي المخدرات بالأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بحملة "الداخلية" لضبط مروجي المخدرات بالأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحملة وزارة الداخلية التى أطلقتها مؤخرا بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها.

وقالت "عطوة" فى بيان لها اليوم السبت، إن جهود هذه الحملة ساهمت فى حماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية، خاصة فى ظل أنها أصبحت مرتعا لتجارة المخدرات واختفاء الخارجين عن القانون، والأخص فى المناطق النائية.

وأكدت وكيلة اللجنة على أن دورة الحملة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط العديد من الخارجين عن القانون ومنع تجارة المخدرات بالقرب من مراكز الشباب والأندية.

وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 49 قضية مخدرات بعدد 64 متهما في حملات بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والمصايف بكافة أنحاء الجمهورية خلال 3 أيام.

وشن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة -بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن- حملات لضبط قضايا المخدرات بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والمصايف بكافة أنحاء الجمهورية؛ لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد تلك الأندية، وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار 3 أيام، عن ضبط 49 قضية "اتّجار وحيازة مواد مخدرة" بعدد متهمين 64 متهمًا وبحوزتهم "31 كيلو بانجو، 17 كيلو حشيش، كيلو هيروين، كميات من مخدر الآيس والأفيون، 6 أقراص مخدرة".

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كما تم ضبط "25 ألف جنيه، 40 دولارا أمريكيا، 62 هاتف محمول، 9 سيارات، 3 دراجات نارية، 8 قطع سلاح أبيض، 2 ميزان، 3 سرنجات".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

نرشح لكم.. لاتتجاوز 10%.. برلماني يطالب بزيادة عدد محطات غاز السياراتقال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي ضرورة حتمية، إذا أردنا نجاحا لخطة مصر لتحويل أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي، كوقود نظيف ولا يلوث البيئة، موضحًا أن عدد محطات الغاز المنتشرة فى ربوع مصر لا تتجاوز 10% من عدد محطات البنزين.

وأشار "زين الدين"، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن تحول أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي يعود بالنفع على المواطن، حيث يوفر 45% من التكلفة ويحمي صحة المصريين من الانبعاثات الضارة للوقود العادي، بالإضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة يوما بعد يوم للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تؤكد أن التحول له أصبح ضرورة لاستغلال ثروات مصر منه.

وأضاف أن زيادة عدد المحطات بكافة أنحاء الجمهورية ستكون بمثابة تشجيع للمواطنين على تحويل سياراتهم للغاز، وتحول الموضوع إلى أمر مألوف دون تخوفات على السيارات أو حدوث أي أزمات في مد السيارة بالغاز في حالة نفاذه بأي مكان.