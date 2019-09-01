مصر | تفاصيل جديدة حول العثور على رضيع أمام مسجد في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول العثور على رضيع أمام مسجد في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة القبض على شخصين لاتهامهما بإلقاء طفل رضيع أمام أحد المساجد بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن المتهمين قررا خلال التحقيقات بعثورهما على الطفل الرضيع بالزراعات، وحملاه من الزراعات، وقاما بوضعه أمام المسجد.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهمين بإلقاء الطفل الرضيع المعثور عليه أمام أحد المساجد، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من الأهالي بعثورهم على طفل رضيع، أمام أحد المساجد بدائرة المركز.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى مرتكبي الواقعة، وبإعداد قوة أمنية تمكن المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، والقوة المرافقة له، من القبض عليهما، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، لمناقشتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.

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وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.

وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.

وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.