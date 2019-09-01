مصر | تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة ضبط 11 قطعة أثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة ضبط 11 قطعة أثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهم الهارب في واقعة القبض على تاجر سيارات وصديقه، وبحوزتهما 10 قطع أثرية حال تواجدهما بمحيط المنطقة الأثرية، بنطاق قسم شرطة الهرم.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات القبض على تاجر سيارات وصاحب محل ضبط بحوزتهم قطع أثرية بمنطقة الهرم.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة واثار الجيزة، مفاده أنه قد تلاحظ لقوة أمنية برئاسة الرائد كريم عبد العليم تابعة لقسم شرطة الأهرام، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم توقف إحدى السيارات الملاكي بجانب الطريق بمنطقة شارع الأهرام بدائرة القسم وبداخلها 3 أشخاص.

ولدى التوجه لفحصها قام أحدهم بالفرار، وأمكن ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة القسم، وآخر صاحب محل تجارى مقيم بالواحات، وعُثر بداخل السيارة على 2 إناء من الحجر الجيري، أجزاء من تابوت آدمي مقسم إلى جزئين، 9 تماثيل مختلفة الأحجام، 4 مزاهر خزف ملونة الأحجام، مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما قاما بشرائها من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، وأضافا بأن الهارب حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط.

، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية تأكد أثرية (11) قطعة منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نرشح لكم: لتحرشه بزميلته.. إحالة أخصائي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة سمعتها والتشهير بها.

وباشرت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ أمام الأستاذ مصطفى الشربيني – رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق بدر – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فضلًا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي، وكذا التحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى.

وكما كشفت أيضًا عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والإيحاءات غير اللائقة مما أثر على المريض سلبيًا خلال مرحلة تعافيه.

وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهمية التي تتعامل مع المتعافين من الإدمان وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية وما يمكن لهذا السلوك الخاطيء أن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم، فقد أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسئولية ويعزز الثقة في كافة مؤسسات الدولة.