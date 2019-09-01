شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة من «الضرائب» على 40 قرية في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة شنت حملات مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة، موضحاً أن الحملات استهدفت 40 قرية، منها «لافيستا»، و«مراقيا»، و«بولاند هنزادا»، و«مارسيليا»، و«مول زهران»، حيث تم اكتشاف مئات المحال التجارية، والمقاهى، والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن حجم أعمالها السنوى يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.

وقال حسين، في بيان، أمس، إن الحملات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى، أسفرت عن اكتشاف أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجلة في الضريبة، أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، إلى جانب عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.

Advertisements

وأضاف أنه تم ضبط 307 منشآت في قرى الساحل الشمالى غير مسجلة في ضريبة القيمة، وتم التأكد من تهربها من الضريبة، مقابل 146 منشآة ملتزمة بالتسجيل الضريبى، موضحاً أن الحملات حققت الهدف المنشود منها، إذ سارعت المنشآت لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل. وطالب حسين الممولين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى بسرعة التسجيل في الضرائب، وتوفيق أوضاعهم، مشددا على أن جريمة التهرب الضريبى مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات.

ووجه الشكر إلى إدارات القرى السياحية على تعاونها وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب، وكذلك موظفو الضرائب الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى وجود دعم قوى من القيادة السياسية، ووزير المالية لتحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى، وخفض معدلات التهرب الضريبى، والالتزام الطوعى في المجتمع التجارى والصناعى.

على صعيد آخر، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة، عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 12889 حاوية خلال يوليو، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع. وقال بيان لمصلحة الجمارك، أمس، إن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة بلغت 412 مليون جنيه.