شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحصر الأراضي الفضاء لطرحها للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصر قطع الأراضي الشاغرة في المدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، من أجل إتاحتها للمستثمرين، للمساهمة في خلق فرص عمل من خلال المشروعات الاستثمارية المنتظر إقامتها عليها، ودفع عجلة النمو بالمدن الجديدة.

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وأكد الجزار، في اجتماع موسع عقده، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة والهيئة، والمهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، على ضرورة تنفيذ أعمال المرافق في جميع المشروعات السكنية بالتوازى مع إنشاء الوحدات، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع في الوقت نفسه، ووضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة. وقال الجزار إنه تم إنهاء وتسليم 25 ألفا و440 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى في حدائق أكتوبر، وجارٍ تنفيذ 51 ألفا و968 وحدة أخرى.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 10 آلاف و440 وحدة بمشروع «سكن مصر» بمنطقة المال والأعمال، وطريق «نايل سات»، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر»، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 2760 وحدة بالمرحلة الثانية.

في سياق آخر، أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.