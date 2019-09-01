شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات برلمانية لمواجهة الفساد في النظام الإداري للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من التضخم والترهل بسبب تراكمات وسياسات خاطئة مر بها، مؤكدًا أن البرلمان في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل الحكومة سيجبر الحكومة على إجراء إصلاحات وتقديم حلول جذرية للقضاء على البيروقراطية في هذا الجهاز.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت خلال السنوات الأخيرة وبدأ المواطن يشعر بها، من خلال انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات ستنتهى حال استمرار عمل الجهاز الإدارى للدولة بنظامه القديم، لذلك فإن لجنتى «الاقتصادية» و«الخطة والموازنة» ستعملان معًا على متابعة هذا الملف مع وزارة التخطيط خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.

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وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الإصلاح الإدارى للدولة أسهل بكثير من القرارات التي اتخذتها الدولة في الإصلاح الاقتصادى، فقط نحتاج للبدء في وضع برنامج إصلاح إدارى قابل للتنفيذ خلال السنوات القادمة؛ للقضاء على فساد الإدارة، ويكون مشجعًا على جلب الاستثمار الأجنبى للدولة المصرية.

وأوضح النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن هناك حاجة إلى مبادرة رئاسية قومية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى مشاركة جميع المؤسسات والحكومة بشكل عام وليس وزارة التخطيط فقط، لافتًا إلى أن هناك محاولات إصلاح إدارى قامت بها وزارة التخطيط تمثلت في تدريب وتجهيز القيادات تمهيدًا لنقلهم ولكن ينقصها الكثير. وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه تقدم بطلب مع عدد من نواب اللجنة إلى الحكومة لتوضيح خطتها في الإصلاح الإدارى للدولة، بعد وصوله لمرحلة صعبة جدا من الفساد والترهل وتحديدا في السنوات الأخيرة، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وأيضًا كان له تأثير سلبى على الاستثمار والاقتصاد المصرى بشكل عام، مؤكدًا أن المجلس طلب حضور وزير التخطيط إلى اللجنة الاقتصادية الشهر المقبل للمناقشة في هذا الملف.

وتابع الشريف لـ«المصرى اليوم»: للأسف «السيستم واقع» في عدد كبير من المصالح، وحان الوقت لوضع خطة إصلاح متكاملة، قبل نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية. لافتًا إلى أن المجلس سيطلب من الحكومة وضع خطة واضحة بإجراءات معينة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة، مشددا على أن البيروقراطية أصبحت عقبة كبيرة أمام الاقتصاد المصرى.